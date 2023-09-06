ТЕС готові до зими лише на третину: у Міненерго розповіли, що з АЕС та електромережами

Поки що не розпочалося будівництво захисних споруд від атаки дронів

В Україні до зими вже готові на 70% атомні електростанції (АЕС), електромережі – на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) поки що лише на 30. На подальшу підготовку є ще 45 днів.

Йдеться про виконання планових ремонтів. Про це в ефірі Business Breakfast від Forbes повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, план відновлення генерації виконано на одну третину. Україні слід прискорюватися з відновленням цих об’єктів, бо інакше країна не зможе пройти зиму без відключень світла.

Лани Зеркаль наголосила, що під час підготовки вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори. Також з-за кордону в країну було привезено автотрансформаторів.

"Однак поки що не розпочалося будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення бралися будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі. У нас є 45 днів", — сказала вона.

Радника міністра енергетики впевнена, що уряд, спеціалісти й регулятор мають всі можливості та інструменти, щоб усі ризики нівелювати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр енергетики Герман Галущенко зробив обнадійливий прогноз щодо відключень світла цієї зими. За його словами, вітчизняна енергосистема буде готова до проходження цьогорічного зимового періоду.