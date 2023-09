Ексглава СБУ влип у гучний скандал через статтю The Economist: путінська пропаганда радіє

Журналісти вже вибачились

В Україні спалахнув скандал через статтю відомого журналу The Economist з ексголовою СБУ. Журналісти вже вибачилися, а колишній начальник спецслужби виправдався.

Передісторія: 5 вересня на сайті англійського The Economist вийшла стаття під назвою "Inside Ukraine’s assassination programme" (Всередині української програми вбивств). У ній, серед іншого, було процитовано слова колишнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка про системну ліквідацію колаборантів.

"Ми неохоче дійшли висновку, що нам потрібно знищувати людей", — наводились у матеріалі слова чиновника.

Цей вислів був неоднозначно прийнятий в Україні і став приводом для десятків російських пропагандистських матеріалів.

Але Наливайченко вже поспішив виправдатися за свою фразу. За його словами, насправді його цитата звучала інакше, а підсумкову версію випадково переінакшили журналісти. Він зазначив, що наразі наприкінці статті The Economist з’явилася приписка: "Виправлення (5 вересня 2023 р.): у більш ранній версії цієї статті пан Наливайченко був випадково неправильно процитований". А цитату замінено.

Спочатку вона звучала так: "Ми неохоче дійшли висновку, що треба знищувати людей". Тепер вона звучить так: "Ми неохоче дійшли висновку, що потрібно знешкоджувати терористів" ("We reluctantly came to the conclusion that we needed to eliminate terrorists").

"Не читайте російські "сенсації", метою яких є ІПСО. Довіряйте першоджерелам!", — зазначає Наливайченко в Telegram.

