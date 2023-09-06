Мер одного з міст мобілізувався до ЗСУ: українці відреагували у мережі

Саме зараз настав вирішальний та переломний момент війни, коли від кожного залежить майбутнє країни

Міський голова Борисполя Київської області Володимир Борисенко став частиною Збройних сил України, щоб боротися з окупантами під час повномасштабної війни. У мережі із захопленням відреагували на вчинок мера.

На своїй сторінці у Facebook Борисенко пояснив своє рішення і наголосив, що найголовніше для України сьогодні — здобути перемогу, а ця боротьба потребує дій.

"Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що якщо один із військових отримує поранення або, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Неважливо хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік... Саме зараз настав вирішальний та переломний момент війни. Від кожного залежить подальша доля усієї країни", - написав він.

Борисенко також наголосив, що кожен має розуміти для себе, хто він у цій війні і закликав приєднуватися до Збройних сил України.

"Приєднуйтесь до лав Збройних Сил України. Ця війна триває не одне століття і нам представився шанс не передати її дітям", - підсумував він.

Тим часом у соціальних мережах розпочалося обговорення мужнього вчинку мера. Посада Володимира Борисенка зібрала понад тисячу коментарів, в яких люди дякують йому за таке сміливе рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морпіх та полковник Віктор Сікоза став Героєм України. Під час візиту до Донецької області Володимир Зеленський надав йому це звання, а також вручив йому орден "Золота зірка".