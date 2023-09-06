Хайп на прильотах і таємниця власників. Що ЗМІ дізналися про найпопулярніший Telegram-канал "Труха"

Журналісти з'ясували, як заробляє гроші відомий канал та з ким він пов'язаний

Скандальний Telegram-канал "Труха", який звинувачували у поширенні фейків під час війни та хайпі на прильотах, попри все це лишається одним з найбільш читаних каналів в Україні та має 2,7 мільйона підписників. Якість контенту — не єдина претензія до "Трухи", адже серед її господарів може бути впливовий харківський бізнесмен, що засвітився у корупційній справі "рюкзаків Авакова". А на рахунку — дивні благодійні фонди, підозрілі криптогаманці та історія щедрих компліментів щодо ексміністра МВС

Все це на днях з'ясували журналісти-розслідувачі "Ґрунту" та NGL.media, вони дослідили всю мережу анонімних телеграм-каналів, пов'язаних з "Трухою". "Телеграф" розповідає що про них відомо, та чим раніше зашкварилася "Труха":

Хто насправді керує "Трухою". Тіньові господарі

З 2022 року з "Трухою" асоціювали такого собі Максима Лавриненка, який був нібито засновником. Той розповідав, що заснував канал разом з другом-айтівцем та "гуру маркетингу" на ім’я Сергій. В інтерв’ю Мілі Єремєєвій Лавриненко пояснював, що попросив гроші на проєкт в айтівця і цього вистачало, щоб рости.

Максим Лавриненко

Але тут не все так однозначно, бо журналісти змогли підтвердити чутки про те, що спонсором каналу є харківський бізнесмен Володимир Литвин, засновник компанії для просування бізнесу Turboseo. Він не є публічною особою, але пару років тому фігурував у корупційній справі про "рюкзаки Авакова". Так, у 2018 році він узяв на себе провину у кримінальному провадженні про розтрату 16 млн грн Міністерством внутрішніх справ у закупівлях наплічників. У справі Литвин фігурував разом з Олександром Аваковим (сином тогочасного міністра Арсена Авакова) але покарання призначили лише йому, і то умовне. Також "Труха" публікувала чималу кількість публікацій про Арсена Авакова, у яких він виступає експертом та благодійником. Це були як вирізки з інтерв’ю з Аваковим, так і окремі дописи про нього або ж репости з його телеграм-каналу. Щоправда, з лютого 2023 року Арсена Авакова на "Трусі" уже більше не згадують.

Хто заснував “Труху”

У розслідуванні йдеться, що восени 2022 року Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс, де вказали реквізити рахунку харківського ФОПа Смаракової Олександри Анатоліївни (Смаракова вийшла заміж за Дмитра Луніна – голову Полтавської ОВА – і взяла його прізвище). Олександра Луніна працювала СЕО у компанії SL.IRA, котра займається пошиттям одягу – цю інформацію вказано на її Facebook-сторінці. Натомість власником торгової марки SL.IRA є Володимир Литвин. Харківський бізнесмен і сам визнає причетність до цього бізнесу.

У липні 2022 року торгові марки "Труха" та "Truha" зареєстрували на харків’янку Вікторію Манжос – це мама Володимира Литвина. Сам Лавриненко продовжує наполягати, що саме він є власником "Трухи", а реєстрацію торгових марок на маму Литвина вважає підступами конкурентів.

Також у липні минулого року 21-річний харків’янин Данило Наумець зареєстрував благодійний фонд "Труха.Україна". З того часу у мережі "Трухи" постійно з’являються дописи про збір пожертв і про гуманітарну допомогу. Наумець навчався на екологічному факультеті університету Каразіна, був головою студентської ради інституту екології. Бухгалтерію Наумця веде Оксана Обод, яка також веде ФОП Володимира Литвина і його матері Вікторії Манжос, а ще її клієнткою є 32-річна Ольга Скибіна. Остання взаємно підписана в Instagram на його маленьку доньку та маму, постійно лайкає їхні дописи, володіє квартирою поруч з тією, де у Харкові зареєстрований Володимир Литвин, а номер телефону Скибіної у деяких абонентів підписаний як "Оля Литвин".

Скибіна є співвласницею ТОВ "Всім хана", що займається діяльністю інформаційних агентств. Її бізнес-партнером є власник харківської агенції Newsroom Павло Федосенко. Також з харківським айтівцем Максимом Самком вона володіє ТОВ "Трафбанд", що займається комп’ютерним програмуванням. На сторінці Скибіної у LinkedIn вказано, що вона з 2016 року працювала у швейній компанії SL.IR Володимира Литвина. Зараз Ольга Скибіна на своїй сторінці у Facebook звітує про те, що передає допомогу військовим від фонду "Труха.Україна". Ольга Скибіна стверджує, що не працює у жодній зі структур "Трухи", а лише отримує від фонду гроші і купує на них допомогу.

Однак ім'я Скибіної спливло ще раз — коли один із журналістів спробував влаштуватись на роботу у "Труху", то йому надійшла відповідь з електронної скриньки Ольги Скибіної (яка раніше, заперечувала, що працює на "Труху").

Мережа каналів

Загалом у мережу "Трухи" входять 63 тг-канали: Труха Украина, мережа регіональних каналів "Труха" (загалом 28 каналів), Труха Georgia, Тру Ха-Ха, Труха Жесть 18+, Труха Спорт, Труха Crypto. Також судячи з даних, отриманих від рекламної менеджерки "Трухи", з цієї мережею також пов’язані: "Доброго вечора, ми з України" (+ 24 регіональні канали з тією ж назвою, наприклад, "Доброго вечора, ми з Одеси"), Русский корабль Иди Нах*й, Адвокат Мілер, Киевский движ, Батальйон Монако.

Хайп на "**ешийх прильотах" та фейки

Канал неодноразово критикували за розміщення відео та фото з місць влучання ракет з хайповими заголовками "**ейший приліт в Одесі/Києві/Дніпрі", мовляв, адміністратори не сильно переймалися закликами від влади цього не робити. Ще рік тому Лавріненко пояснював свої правила щодо розміщення фотографій з наслідками обстрілів:

"Якщо це цивільна інфраструктура, то ми не публікуємо 3 години, якщо військові ­– то 12 годин", казав Лавриненко, хоча медіа підкреслює, що адміністратори "Трухи" досі не особливо їх дотримуються.

Також видання минулого року ловили на поширенні фейків, неточної чи застарілої інформації. Детальний розбір з цього приводу випустили Texty.

Заробітки з реклами й "заказухи"

Медіа-експертка Оксана Мороз назвала "Труху" одним з найефективніших медійних бізнесів зараз в Україні. Бо вони заробляють і на рекламі, і за рахунок охоплень, і на джинсі, і на чорному піарі. Також вони можуть заробляти, популяризуючи ті чи інші ресурси.

За даними системи розміщення реклами Telegator, одна рекламна публікація в основному каналі "Труха Украина" коштує зараз 93 тис. грн, а в регіональних каналах вартість коливається від 1500 до 14000 грн. На каналі "Батальйон Монако" реклама тут коштує 27-30 тис. грн. Журналісти навіть спробували зробити два замовлення на рекламу у "Трусі": одну комерційну та одну політичну, щоб порівняти ціни. За рекламу іншого тг-каналу просили 80 тис. грн, а вигадану негативну інформацію про мера одного з великих українських міст на каналі "Труха.Украина" оцінили в 4000 доларів (близько 150 тис. грн).

Ціна за антирекламу з вигаданими фактами

За три місяці на основному каналі "Труха.Украина" з’явились майже 200 таких публікацій, це мало б принести власникам каналу не менше 600 тис. доларів. Інші канали цієї мережі теж заробляють гроші на рекламі, що може приносити десятки тисяч доларів щомісяця.

Оплату приймають на різні криптогаманці. Вони анонімні й відстежити їхнього кінцевого власника практично нереально. Журналісти стверджують, що після кількох місяців гаманці в крипті ліквідовують і створюють нові. Мова йде про значні суми – наприклад, через один з таких уже неактивних криптогаманців за п’ять місяців пройшло 427 тис. USDT і, при цьому суми, транзакцій були доволі різними: від кількох сотень доларів до 30000 доларів за раз.

"Труха" користується ще одним способом отримання платежів – через ФОПів. Посередниками є Олександра Луніна, студент Максим Далекорей та співак з Волині Денис Розенгарт.

Підозра у листуванні з росіянами

Пару місяців тому Максим Лавриненко потрапив у скандал, де його звинувачували у ймовірній допомозі росіянам в коригуванні ударів. Так відомий російський пропагандист під час одного з ефірів нібито випадково "засвітив" список листування свого telegram, в якому можна побачити ім’я Максима Лавриненка. Тоді увагу на це звернув один із засновників "Демократичної сокири" та ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко, який пообіцяв звернутися до спецслужби найближчими днями.

Лавриненко у відповідь заявив, що це звичайна провокація, яка має на меті розділити українців. Крім того, за Лавриненка також заступився народний депутат Олексій Гончаренко, який повідомив, що той не так підписаний у телеграмі і в його профілі фото не стоїть. Пізніше версія про дезінформацію підтвердилась. Сергій Стерненко написав в Telegram: "Пропагандист, який раніше засвітив у ефірі "переписку із Максимом Лавриненком" з "Трухи", написав, що він умисно запустив фейк".

Водночас в інтерв'ю на ютуб-каналі Сил спецоперацій ЗСУ боєць з позивним "Браво", який займається ІПСО, пояснював як російські блогери, несуть загрозу для українців та радив Телеграм-канали, яким можна довіряти. На запитання, чи варто читати "Труху", той відмовився відповідати.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи заблокують в Україні Telegram та як боротись з російськими ТГ-каналами.