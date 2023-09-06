Купуєш акційну продукцію із зображенням безпілотника - допомагаєш придбати "міні-акулу" для ЗСУ

Кожен може взяти участь у придбанні безпілотника для ЗСУ лише купивши акційний товар

Група українських підприємств продовжує започаткований місяць тому збір на безпілотник Shark Mini для Збройних сил України, на який за цей час вдалося зібрати третину необхідної суми — 800 000 гривень.

Як повідомив 6 вересня на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле" Андрій Табалов, таку суму вдалося зібрати завдяки покупцям і підприємствам, що долучилися до акції — Первомайському молочноконсервному комбінату, ПАТ "Одеський Коровай", ТОВ "Черкасихліб ТД" та ПрАТ "Юрія" ТМ "Волошкове поле".

"Це третина від необхідної суми. Але у нас попереду ще два місяці акції. Шукайте на полицях акційну продукцію із зображенням безпілотника, бо з кожної такої одиниці від 50 коп. до 1 грн буде перераховано на купівлю БПЛА SHARK Mini. Це велика ціль для нас, але разом ми досягнемо поставленої мети!", — зазначив Андрій Табалов.

Як повідомлялося, ця благодійна акція триватиме до 31 жовтня 2023 року. Закупівлю та передачу дрону військовим проведе благодійна фундація родини Табалових.

Безпілотний літальний апарат Shark Mini — розробка української компанії Ukrspecsystems. Дрон важить всього 5 кг і його можна переносити у двох рюкзаках. При цьому його запуск не вимагає ніякого обладнання і може бути здійснений просто з руки, а на розпакування рюкзака та запуск дрона піде не більше п’яти хвилин. Він чудово справляється із завданнями розвідки, адже є малопомітним і має гарну оптику.