Визволителі "БНР": де і що зараз з РДК та легіоном "Свобода Росії"

РДК і ЛСР брали в полон росіян

Після "громадянської війни" у Бєлгородської області про її призвідників — РДК і легіоні "Свобода Росії" в мережі з’являється мало інформації. Однак ці підрозділи продовжують виконувати бойову роботу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу". За його словами, обидва формування зараз продовжують виконувати бойові завдання на лінії розмежування: знищувати ворога та працювати разом із українськими силами безпеки та оборони.

"Це – бойові підрозділи, які мають значні здобутки. На жаль, мають і втрати. Проте вони продовжують допомагати українцям знищувати ворога і захищати нашу землю", — каже Юсов.

Також розвідник підтвердив інформацію, що бійці РДК і ЛСР брали в полон росіян. Юсов не став розкривати число полонених, але наголосив, що це не поодинокі випадки.

При цьому, за словами військового, діяльність вищезгаданих підрозділів та ситуація з війною в Україні загалом викликає у кремлі "депресію та смуток".

"Атмосфера розуміння стратегічного глухого кута і пошуку виходу з нього із найменш поганим сценарієм. Вони розуміють, що рішення про початок так званої СВО було ідіотським і згубним для Російської Федерації, путінського режиму. Також вони розуміють, що просто так вийти з цієї ситуації неможливо. Депресія, смуток – можна так схарактеризувати атмосферу. Я думаю, якщо подивитися на обличчя багатьох офіційних російських посадовців на різних заходах, усе можна зрозуміти", — підкреслює розвідник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Подоляк розповів, хто входить до "Російського добровольчого корпусу" і звідки у них зброя.