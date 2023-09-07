Війна — день 561: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти рівняють міста із землею

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують наступ на південному напрямку і просуваються в районі Роботино, при цьому інформацію про невдачі окупантів у цьому місці підтверджують навіть російські колаборанти. При цьому важкі бої продовжуються в районі Мар’їнки, яка внаслідок постійних обстрілів фактично припинила своє існування. Окупанти тим часом продовжують нещадно обстрілювати мирні міста, чим вбивають цивільне населення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Моніторингові групи повідомляють, що два бомбардувальники Ту-22 вилетіли з аеродрому Моздок (росія) і прямують у бік українського кордону.

Про те, що відбувалося 4 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 558: на фронтах точаться важкі бої, окупанти не припиняють обстрілів міст

Інформацію за 5 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 559: просування ЗСУ набирає обертів, а окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках

З даними за 6 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 560: ЗСУ долають зміцнення окупантів, а рф атакує Україну ракетами та БПЛА