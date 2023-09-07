"Переріжемо артерію": майор ЗСУ пояснив, що стане переломним моментом війни

Від того місця, де зараз знаходяться наші воїни окуповане місто менш як 20 за кілометрів

У ході контрнаступу ЗСУ вже наближаються до Токмака у Запорізькій області. Коли військові вийдуть на це місто, навіть не звільнивши його, це вже буде переломним моментом. Проте загарбники боротимуться за нього до кінця і чекатимуть від них "жесту доброї волі", як у тому ж Херсоні, не варто.

Окупантам важливе це місто, тому що воно є залізничним вузлом, через який йде залізниця в Мелітополь і далі в Джанкой. Інших залізниць у цьому районі немає. Про це ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Від того місця, де зараз знаходяться наші війська, до Токмака менш як 20 кілометрів. Тому, звичайно, цю відстань нашим Силам оборони вдасться подолати. Чи буде якийсь "жест доброї волі", сказати важко", — зазначив він.

Олексій Гетьман підкреслив, що якщо вдасться перерізати цю артерію постачання, то окупанти залишаться без залізниці, якою вони перевозять все, що їм необхідно. Зокрема, на територію Херсонщини та Криму.

"Ворог віддає перевагу артилерії. Це не велика таємниця, адже артилерія – найсильніша ланка росіян. Коли вони залишаться без снарядів, без можливості заміни артилерійських систем, які вийшли з ладу або використовували свій резерв, їм просто не буде чим оборонятися, хіба що живою силою". яку вони не звикли щадити", — додав співрозмовник.

Також він пояснив, що немає сенсу чіплятися за назви населених пунктів, адже на війні це не головне. Головне зробити так, щоб ворог не міг вести бойових дій.

"Уважно подивіться на лінії оборони ворога — всі вони побудовані вздовж залізниці. Волноваха — Токмак — Джанкой. Вони залізницю обороняють, а не якісь населені пункти з якоюсь назвою. Коли ми вийдемо на цю залізницю і вони втратять можливість що-небудь перевозити, це буде проблема. Наприклад, порівняйте: поїзд — це 30-40 вагонів, і один автомобіль або навіть колону автомобілів. Це неможливо порівняти. Вони залишаться без постачання всім, що необхідно", — наголосив Гетьман.

Коли українські військові вийдуть на Токмак і не звільнять його, а просто переріжуть залізничне сполучення — це вже буде переломний момент у війні, а не просто визволення населеного пункту.

"Тому ні, ніяких "жестів доброї волі" в Токмаку не буде. Вони будуть боротися до останнього. Вони перекинули туди десант із Луганського та Херсонського напрямів. Вони чудово розуміють, що залишившись без логістики, без можливості постачання чогось, усе південне угруповання, включаючи Крим, вони повністю програють. Тому сюди кинуто всі сили", — підсумував майор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після визволення населеного пункту Роботине, українським військовим став відкрити шлях на Токмак.