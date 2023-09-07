"Вітання" окупантам? У Маріуполі пролунало кілька гучних вибухів (карта)

Гучно було як у самому місті, так і в передмісті

Вранці 7 вересня у Маріуполі пролунали потужні вибухи. Їх також чули у районі Мангуша на околицях міста.

Про це у Телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Після "бавовни" у кількох місцях почалися пожежі.

"Маріуполь. Дуже голосно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку", - написав представник законного міського голови.

Пізніше він додав, що після вибухів у Маріуполі та районі було зафіксовано пожежу. Зокрема, спалах відбувся за Порт-Сіті та в районі бетонного заводу.

"Окупанти повідомляють про "роботу авіації", проте це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять. Після вибухів з’явилася авіація, що піднялася з Приморсько-Охтарського і Ростовського напрямку в бік Запоріжжя. Подробиці встановлюємо. Так звучить "Доброго ранку!" — додав він.

Про постраждалих внаслідок ранкових вибухів поки що інформації немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 14 серпня в районі Юріївки під Маріуполем пролунав потужний вибух. Тоді повідомляли про десятки загиблих окупантів, оскільки приліт припав на їхню базу.