Вже закріплюються на нових позиціях: у ЗСУ черговий успіх на фронті (мапа)

Контрнаступ продовжується

Після звільнення села Роботине бійці ЗСУ продовжують рух на південь України. На цьому напрямку Сили оборони мають нові успіхи.

Так, за даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, який посилається на інформацію від військових, українські захисники просунулися на Мелітопольському напрямку. Зараз наші воїни закріплюються на нових позиціях на південь від Роботиного і на захід від Вербового.

Варто зазначити, що успіхи ЗСУ на цьому напрямку вже доводиться визнавати і окупантам. Так, наприклад, 6 вересня із запізненням та безглуздими виправданням, але вони визнали втрату контролю над селом Роботине. А цього ж дня у Генштабі ЗСУ вже повідомили про просування вже на південь від цього населеного пункту.

Нагадаємо, як раніше ми писали, просування наших воїнів є не лише на півдні. Зокрема, успіхи у захисників є у районі Бахмута. Інформацію про наступ ЗСУ підтверджують і аналітики Інституту вивчення війни. Там наголосили, що наші військові витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута.

Раніше ми писали про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України прокоментував перебіг контрнаступу.