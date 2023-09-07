У солдатів від неї "піднімається настрій": США передадуть Україні нову партію ефективної зброї

Касетні снаряди можуть стати "постійним елементом українського арсеналу"

Майже через два місяці після початку використання Україною американських касетних боєприпасів у США планують відправити ще більше таких снарядів для ЗСУ. Нову партію буде передано вже в "найближчий час".

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на анонімні джерела серед американських урядовців. За їхніми словами, ця зброя відіграла ключову роль у тому, щоб допомогти Україні "зберегти імпульс" контрнаступу на півдні. Їхню ефективність, зазначає видання, підтверджують і українські військові.

"Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, у них піднімається настрій", — сказав The NYT один із морпіхів, який звільняв Урожайне.

На думку експертів, швидка витрата боєприпасів на війні в Україні може призвести до того, що касетні снаряди можуть стати "постійним елементом українського арсеналу". Видання пише, що це особливо непокоїть тих, хто заперечує передачу Україні будь-яких касетних боєприпасів, незалежно від того, хто і як їх використовує.

Наразі українські військові заявляють, що прибуття американських касетних боєприпасів не тільки підняло бойовий дух, а й допомогло зруйнувати російські оборонні позиції на півдні, продовжувати чинити тиск на російські війська на сході та стримувати російські атаки на північному сході.

А деякі експерти вказують на деякі конкретні битви, в яких на їхню думку допомогли касетні боєприпаси. Одним із таких місць є місто Куп’янськ у Харківській області, де Україна використала їх більше для захисту, ніж для нападу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ і почав погрожувати.