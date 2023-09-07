росія розпалює нову війну: як кремль риє яму для колишнього союзника

Реакцію кремля на дії Єревана можна спостерігати вже зараз

Протягом останніх кількох днів офіційний Єреван зробив низку гучних заяв, які стали "ножами в спину" росії. І країна агресор цього не залишить просто так.

Так, на думку політолога та військового аналітика Дмитра Снєгирьова, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", елементи військового шантажу на адресу Вірменії з боку рф можна спостерігати вже зараз. А для тиску на Єреван кремль використовує Азербайджан.

"За даними російських ЗМІ, в Гюмрі було нібито зафіксовано провокацію проти російської бази. Це свідчить про створення росією штучних прецедентів для проведення так званих відплатних акцій. Крім того, обов'язково буде використано головну больову точку Вірменії — Нагірний Карабах, на який претендує Азербайджан.

Так, це не визнана світом республіка, проте місцеве населення складається з етнічних вірмен, вони мають історичний зв'язок із цими землями. До активізації військових дій Баку спонукає саме росія. Вона умисно не розблоковує коридор між Вірменією та Нагірним Карабахом, який перебуває під контролем азербайджанських військ. Хоча, згідно з умовами тристороннього договору про припинення бойових дій, рф взяла на себе зобов'язання з убезпечення місцевого населення та розблокування коридору. Буцімто для цього там і був розміщений військовий контингент рф", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Більше того, за інформацією експерта, протягом останньої доби Азербайджан активно перекидає у бік Нагірного Карабаху додаткові підрозділи збройних сил. Бронетанкові колони, які підходять до кордону з Вірменією, нібито можуть натякати на ймовірність ескалації конфлікту вже найближчим часом.

За словами Дмитра Снєгірьова, у відповідь на заяви вірменського уряду росія фактично дала карт-бланш режиму Ільхама Алієва на подальше військове повернення територій Нагірного Карабаху до складу Азербайджану. Кремль продовжить підтримувати Баку у тих же обсягах, що й раніше, але без офіційного військового втручання, адже починати операції на території Карабаху власними силами росія не може фізично — усі ресурси кинуто на війну з Україною.

Більш докладно про те чому Вірменія вирішила вийти з тіні "великого брата" і якої реакції на втрату сателіту слід чекати від кремля читайте у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вірменію вже закликають до НАТО.