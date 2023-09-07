Як росія може обстрілювати Україну восени: військові назвали кілька сценаріїв

Нових атак навряд чи вдасться уникнути

Восени є велика ймовірність того, що росіяни здійснюватимуть масові обстріли території України. При цьому обмежуватись одними ракетами вони не будуть.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ворог навряд чи відмовиться від своїх планів бити по об’єктам критичної інфраструктури.

"Можливо використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях", - уточнив спікер.

Він також додав, що точнішу зброю, а саме свої сучасні ракети, росіяни можуть використовувати для ударів углиб нашої країни.

За словами Ігната, ще не варто забувати про сценарій, за якого ворог атакуватиме Україну ударними дронами.

"Все-таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА типу "Шахед". Є вже у них можливості у себе їх складати. критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв слід очікувати та готувати засоби протидії", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 7 вересня росіяни знову вдарили дронами на Одещині.