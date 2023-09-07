Ще над двома селами знову піднято прапор України (мапа)

Села знаходяться в "сірій зоні"

Українські бійці вперше після визволення Харківської області підняли прапор у населених пунктах Строївка та Тополі. Вони знаходяться прямо на кордоні з росією.

Так, за словами МВС, прапор підняли воїни "Сталевої Кордону" Гвардії наступу. У відомстві пояснили, що після деокупації Харківської області заходити на цю територію, яка знаходиться в "сірій зоні", було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли Державний Прапор України.

Нагадаємо, що успішна операція ЗСУ з деокупації Харківської області відбулася восени 2022 року. Тоді росіян удалося відкинути аж за державний кордон.

Раніше ми писали про те, що у США насторожили прогнозом щодо літнього контрнаступу ЗСУ. На думку експертів, до кінця 2023 ймовірність прориву всієї оборони російських окупантів на півдні дорівнює приблизно 40-50%. Увага Штатів вже звернена на наступний бойовий сезон.

Також ми повідомляли про те, що в НАТО оцінили перебіг українського контрнаступу. На думку генсека Альянсу, зараз ЗСУ "набирають обертів ".