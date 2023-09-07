Злякався путіна: Ілон Маск таємно відключив Starlink, щоб зірвати операцію ЗСУ, у нього вийшло

Маска вмовляли змінити своє рішення

Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який постійно влипає у скандали через свої проросійські заяви, у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму. Це було зроблено для того, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот.

За даними видання CNN, яке посилається на книгу-біогафію Маска Уолтера Айзексона, під час цієї атаки українські підводні дрони втратили зв’язок на підході до флоту рф і "нешкідливо викинулися на берег". Зазначається, що рішення мільярдера, внаслідок якого українські чиновники почали благати його знову включити супутники, було викликане гострим страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю. Стверджується, що цей страх викликали розмови Маска з високопоставленими російськими чиновниками.

"Побоювання Маска з приводу "міні-Перл-Харбора", як він висловився, у Криму не виправдалися. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Маск, коли розгорталася війна в Україні. Зміряно чи ні, але він став впливовим посередником, якого американські чиновники не могли ігнорувати", - пишуть журналісти і наводять слова Маска "Як я опинився на цій війні? Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі і робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами".

За словами Айзексона, вмовляв Маска змінити своє рішення глава Мінцифри Михайло Федоров, але Маск нібито відповів відмовою.

"Маск відповів, що його вразив дизайн підводних дронів, але він не стане знову включати супутникове покриття для Криму, тому що Україна "зараз заходить надто далеко і може зазнати стратегічної поразки", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2022 року Маск відмовив Україні у фінансуванні супутникового зв’язку Starlink. Але потім він змінив рішення.