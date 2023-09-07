Туди ще не прилітало: дрони вдарили по російській військовій частині вдалині від кордону

Пропагандисти заплуталися у свідченнях

Невідомі безпілотники продовжують атакувати територію росії. 7 вересня вони вперше прилетіли до Волгоградської області.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", ціллю дронів стала військова частина у Городищенському районі Волгограда. Повідомляється, що атака сталася о пів на третю ночі за місцевим часом, але нібито була припинена місцевими силами ППО.

"За попередніми даними, дрон був перехоплений. Руйнів і постраждалих немає", — стверджують автори посту.

Про атаку також повідомив місцевий губернатор Андрій Бочаров. А за інформацією агентства "Регнум", безпілотник упав, зачепивши громовідвід. Вибуху нібито не сталося.

У той же час V1.ru пише, що збитий дрон впав на військовий об’єкт — не уточнюючи, на який саме. Також журналісти, посилаючись на слова очевидців, стверджують, що було чутно потужний вибух.

Російські ЗМІ зазначають, що раніше про атаки безпілотників на Волгоградську область не повідомлялося. Відстань прямо від Волгограда до кордону з Україною становить не менше 400 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росією в ніч на 7 вересня прокотилася хвиля ударів безпілотників. Є руйнування, вибухи і не тільки.