Досить шукати сенсації: Юрій Ігнат пояснив, як пов'язані зміна тактики ворога і частота повітряних тривог

В ЗСУ закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел і не сіяти панічні настрої

За останні 18 місяців українці пережили тисячі повітряних тривог. Тепер навіть далекі від військової справи громадяни впевнені, що з легкістю можуть відрізнити тренувальний зліт російських МіГів від реальної загрози ракетного удару, а звук "прильоту" – від роботи ППО. Уявна експертність нерідко призводить до виникнення різноманітних конспірологічних версій щодо ходу війни.

Зокрема, під час масованих ракетних атак з боку рф або ж навпаки — великої кількості хибних тривог, у соцмережах регулярно здіймаються хвилі обговорень "зміни тактики" ведення війни з боку рф. Саме такий запит надійшов до редакції "Телеграф" від жителя Дніпра. За словами чоловіка, місцеві жителі стурбовані різким зменшенням кількості оголошень про повітряні тривоги.

"Раніше було по 10 тривог на день (загроза удару балістичними установками). Моніторингові групи писали, що "зафіксовано їхній рух" і є загроза. З п'ятниці 1 вересня було кілька тривог, і ті – про загрозу ударів дронами. В чому причина? Росіяни змінили тактику чи наші сили ППО почали по-іншому відстежувати загрози?", – запитує житель Дніпра.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, останнє, чим слід займатися цивільним у розпал війни — сіяти панічні настрої та шукати сенсації там, де їх нема.

Полковник наголошує: сили ППО працюють у тому ж режимі. Частота оголошення повітряних тривог, дійсно, залежить від частоти виникнення загрози, проте це жодним чином не характеризує ходу війни і не проливає світло на плани росіян щодо подальшого терору українських міст.

"Поки у росіян є авіація і вона піднімається у повітря, тривоги будуть лунати. Вони можуть бути різними за тривалістю і за принципом розповсюдження по регіонах, залежно від типу ракет, БПЛА або артилерії, які використовує ворог. Щодо частоти… Раз на раз не приходиться. Цього тижня можуть по 10 разів на день запускати, а наступного — по одному. Це нічого не означає, це просто данність, з якою нам слід навчитися жити, поки триває війна.

Досить шукати сенсації, досить ворожити по тривогах про зміну тактики. Чуєте сигнал повітряної тривоги – убезпечтеся. Хочете щось моніторити в укритті — підпишіться на канали Збройних сил України або Повітряних сил ЗСУ. Більш достовірної інформації, аніж та, яку публікують там, ви не знайдете ніде", – пояснив Юрій Ігнат в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, у додатку "єППО" — розробці групи "Технарі" з Одеси — з'явилась нова функція "В тебе летить". Вона передбачає персональні попередження користувачів, які опиняться в зоні прольоту ракети, дрона-камікадзе чи авіації ворога. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.