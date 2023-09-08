За кермом на фронті: яких водіїв потребує ЗСУ і які навички допоможуть в армії

Маючи водійське посвідчення та мотивацію, ви зможете суттєво допомогти країні

В Україні триває загальна мобілізація, в ході якої чимало громадян вступають до лав ЗСУ. Однак всупереч поширеній думці, що в армії всі без винятку отримують автомати і йдуть в окопи, на передовій потрібні представники різних фахів, здатні виконувати спеціалізовані завдання.

ЗСУ стикнулися з серйозним браком спеціальних кадрів, про що на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Закарпатської обласної ради Денис Ман. За його словами, дефіцит стосується також звичайних водіїв та шо́ферів, здатних виїхати зі складних ситуацій, відремонтувати, приварити, заклепати, заліпити, замінити фільтри чи перебрати мотор.

Без них неможливо дотриматися мобільності військових підрозділів і гарантувати їм хоч якусь безпеку під час бойових операцій. А зважаючи на те, що сісти за кермо в цивільному житті може багато хто, фах водія в будь-якому військовому підрозділі завжди може стати темою для розмови при вступі до лав ЗСУ.

"Телеграф" поговорив з деякими водіями, аби дізнатися деталі роботи та необхідні навички.

Які вимоги до водія в ЗСУ?

У всіх підрозділах є дві ключові категорії водіїв: звичайні водії та мехводи (механік-водій бойової машини піхоти та танка — Ред.).

Як розповів один з бійців добровольчого підрозділу Braavos, вимоги до водія транспортного засобу досить прості — вистачить посвідчення водія на керування авто категорії B/C і мінімального стажу. А специфічну підготовку можна набути на умовному злагодженні та при їзді в екстремальних умовах. При цьому їздити швидко і маневрено — золоте вміння.

Та якщо ви хочете бути мехводом — тут все складніше. Звісно, бажано мати водійську категорію від С і вище. Але ґрунтовно це ніяк на підготовку не впливає. Бо водіння будь-якого спецтранспорту вимагає передусім знання управління конкретною машинкою.

— Візьмемо умовний Max-Pro і БТР-4. На "Макспро" (MRAP) управління приблизно, як на важкому мінівені й там просто треба звикнути до габаритів і опанувати деякі робочі прилади, — ділиться доброволець. — А на БТР-4 може одночасно з нуля навчитись водій автобуса і хлопець, який вчора грав Mortal Kombat. За умови, що вони обоє до того не їздили на ньому. Бо там все інше, починаючи з системи управління і закінчуючи відсутністю можливості покурити у вікно. Зрештою, військової техніки багато і перш ніж сісти у бойову машину, треба пройти профільну спеціалізовану підготовку.

Військові вчаться для себе, бо розуміють, що може бути всяке, тим паче не лінії зіткнення. В результаті у нас добра половина підрозділу вміє їздити на банальних легкових машинах, — додає боєць.

До чого варто готуватися?

Всі військові мають особисту зброю, але не всі й не щодня з неї стріляють. Є багато інших завдань, які комусь треба виконувати. Не слід забувати про розвідку, комунікації, логістику, ремонт військової техніки й інші завдання. І що більше навичок ти маєш, то краще ж для тебе.

— Важливим умінням водія є здатність виїхати зі складних ситуацій, замаскуватися та базово ремонтувати свою машину. От чим більше ти вмієш, тим живіший лишишся. Ти можеш вміти просто возити десант. Але маєш бути готовим побути водієм для евакуації чи вантажним для підвозу провізії. Професія водія у ЗСУ все ще залишається ризикованою, бо ти в цій ситуації є капітаном корабля, — каже ще один співрозмовник "Телеграфу", військовий водій.