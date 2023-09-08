Зробили ставку на два типи озброєння: як Україна готується до зимових ракетних ударів рф

Gepard та великокаліберні кулемети допоможуть протистояти російським атакам

Минулої зими енергосистема України сильно постраждала від ракетних атак росії. Зокрема, від крилатих ракет та безпілотників іранського виробництва Shahed. Наразі енергосистема частково відновлена, але військові ЗСУ готуються до нових російських атак.

Українські військові орієнтуються на нові технологічні досягнення щодо озброєння, аби уникнути та запобігти численним блекаутам, пише Reuters.

"Москва може почати використовувати більше Shahed поряд з ракетами, щоб збити з пантелику протиповітряну оборону України, представивши безліч цілей", — таку заяву зробив представник української розвідки Вадим Скибицький.

Зі слів військового, вже наприкінці вересня або на початку жовтня існує велика імовірність російських атаки на енергетичну інфраструктуру України, яку від минулої зими вдалося суттєво відновити.

Крім того, Київ відчутно зміцнив протиповітряну оборону – для цього використали й німецькі системи Gepard. Зі слів військових, одна така система збила вже п'ять Shahed впродовж місяця, а це стовідсотковий успіх. Кожен Gepard має радар з ефективним радіусом 12 км (7,5 миль). Україні не вистачає їх для покриття всієї своєї території, але великокаліберні кулемети M2 Browning американського виробництва допомагають заповнити такі "прогалини".

"Ворог не припинив своїх злочинних намірів вражати об'єкти критичної інфраструктури та завдавати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими у нас було менше (систем). Зараз нам дали більше, і ефективність буде кращою", — заявив командувач Об'єднаних Збройних сил генерал Сергій Наєв.

Раніше "Телеграф" писав, що Пентагон схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 600 млн доларів. Зокрема, до нього увійдуть і додаткові комплектуючі для засобі протиповітряної оборони.