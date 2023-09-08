У ЗСУ є успіхи в районі Донецького аеропорту: подробиці та карта

Біля населеного пункту Опитне ЗСУ пройшли вперед та закріпилися

Українські війська є надзвичайно ефективними на полі бою" – це визнали у всьому світі. Наразі відзначається прогрес у контрнаступі Збройних сил України.

На Донеччині поблизу населеного пункту Опитне, в районі Донецького аеропорту, ЗСУ помітно просунулись вперед, повідомляє Мисягін. Певному прогресу в українському наступі сприяє ефективне застосування західного озброєння.

Район Донецького аеропорту станом 06.09.2023.

Шостого вересня підрозділи 59-ї механізованої бригади ЗСУ внаслідок злагоджених штурмових дій зачистили позиції окупантів, помітно пройшли вперед та закріпилися на позиціях. Таким чином військові повернули під контроль України частину її території.

Район Донецького аеропорту станом 07.09.2023.

Також на Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії на південь від Бахмута. Ворог зазнає значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Як розповідав "Телеграф", українська легка піхота подолала протитанкові рови та загородження "зуби дракона" на заході Запорізької області. Також наші воїни просунулися далі в серію підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що йде на північний захід від Вербового.