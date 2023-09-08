Людей витягували з-під завалів: з’явилися відео та подробиці з місця прильоту у Сумах

Рятувальники продовжують роботи на місці обстрілу

Ранок 8 вересня у Сумах розпочався з вибухів. Російські терористи вдарили по житлових будинках у приватному секторі.

Так, у пресслужбі ДСНС показали відео з місця прильоту та розповіли подробиці, які відомі вже на даний момент. Згідно з попередніми даними від рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкодження отримали понад 20 будинків та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Вже відомо про двох постраждалих. Вони опинилися під завалами власного будинку. На щастя, співробітникам ДСНС вдалося їх урятувати. Ними виявилися чоловік 1953 та жінка 1958 років народження.

"Пожежу ліквідовано. Роботи продовжуються", — інформують рятувальники.

Нагадаємо, що вранці 8 вересня росіяни також обстріляли місто Запоріжжя. В обласному центрі пролунало кілька вибухів, а місцева влада повідомила про атаку на громадянську інфраструктуру.

Також ми повідомляли про те, що 8 вересня на більшій частині території України було оголошено повітряну тривогу. Звуки вибухів було чути у Кривому Розі.