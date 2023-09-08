"Дичина відбувається": на росію напали "зомбі", їх змушують знищувати військкомати (відео)

Нападниця поводилася досить дивно

В рф триває масштабна хвиля підпалів військкоматів. Росіяни скаржаться, що їх зомбують невідомі.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Shot", черговий інцидент із підпалом стався у Петербурзі. Як виявилось, спалити військкомат вирішила 58-річна співробітниця місцевого "Водоканалу" на ім’я Олена. Стверджується, що на неї напали якісь шахраї та "зазомбували" на підпал військкомату.

"Сказали, що всередині сидить їхній бос. Подивіться, як вона намагається "знищити" військкомат, не звертаючи уваги ні на що навколо", — йдеться у пості.

Справді, судячи з відео, нападниця поводиться досить дивно. За даними "Shot", жінка нібито запевняє, що стала жертвою аферистів із "відомої всім країни", які сказали їй, що всередині сидить "головний шахрай", а тому потрібно підпалити будівлю. Росіянка знімала на телефон те що відбувається, щоб відправити "кураторам".

Варто зазначити, що підпали з подібними "симптомами" трапляються в рф вже не вперше.

Ситуацію з "зомбуванням" зараз активно обговорюють у мережі. Росіяни обурюються, а українці з них насміхаються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії масово палять військкомати. Усього за дві доби зафіксовано понад 20 таких випадків.