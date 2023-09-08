Можуть розстріляти: на Кубі затримали вербувальників, які закликали воювати за рф

Попалося понад 10 фігурантів справи

На Кубі затримали вербувальників, які закликали місцевих громадян йти воювати за рф проти України. Їм загрожує розстріл.

За даними агентства Reuters, яке посилається на інформацію місцевих правоохоронців, йдеться про 17 чоловіків "у тому числі й внутрішнього організатора цих дій". Поліцейські підозрюють, що лідер угруповання покладався на двох осіб, які мешкають на острові, для вербування кубинців з метою участі в бойових діях в Україні на боці росії.

"Причетні до справи можуть бути покарані тюремним ув’язненням на строк до 30 років, довічним ув’язненням або смертною карою, залежно від тяжкості та типу злочинів, що варіюються від торгівлі людьми до найманства та ворожих дій проти іноземної держави", — йдеться у матеріалі.

Куба заявляє, що не бере участі у війні в Україні і відкидає використання своїх громадян як найманців.

Нагадаємо, що на початку вересня МЗС Куби заявило, що російська мережа вербувала громадян Куби не тільки в росії, але і на території самого острова. У зв’язку з цим було оголошено роботу правоохоронців над нейтралізацією злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни знайшли ще одну країну для вербування найманців.