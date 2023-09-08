Привіт від партизанів: у Бердянську підірвали "виборчу дільницю" росіян

Гучно вночі було у кількох районах

В окупованому Бердянську в ніч проти 8 вересня пролунали потужні вибухи. Попередньо там підірвали одну з "виборчих дільниць", яка розташована на території Бердянського муніципального ліцею.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. З його слів, військова охорона будівлі залишилася під завалами.

Про вибухи вночі у Бердянську також повідомили і представники "Бердянської партизанської армії". За їхньою інформацією, гучно було в районі заводу "Азмол".

Інші телеграм-канали пишуть, що на території Бердянського муніципального ліцею пролунали два потужні вибухи. Перший о 23:20 7 вересня, а другий – рівно опівночі.

Там зазначили, що окупанти намагаються приховати інформацію про нічні вибухи. Також очевидці події розповіли, що у районі ліцею була пожежа.

Представники окупаційної "влади" поки що офіційних коментарів з приводу нічних подій не давали.

Нагадаємо, що так звані "вибори" росіяни планують провести на окупованій частині України 10 вересня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США пригрозили росіянам щодо псевдовиборів на окупованих територіях України.