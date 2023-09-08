Раптовий візит Блінкена до України – що залишилося за лаштунками політики США: аналіз від генерала

Постачання західної зброї дозволять звільнити всі українські території та прискорити крах путінського режиму

Київ із неанонсованим візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Зустрічався з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Заявив, що Штати та інші союзники активізують зусилля, щоб наступ ЗСУ був ефективнішим. Анонсував передачу Україні нового пакета допомоги на суму понад 1 млрд доларів, причому вперше туди включено кошти, конфісковані у російських підсанкційних олігархів.

Цей візит та його ймовірні наслідки проаналізував для "Телеграфу" ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Він зауважив, що візит Ентоні Блінкена збігся з приїздом в Україну прем’єр-міністра Данії – Метте Фредеріксен.

"Як на мене – це мужній вчинок державних діячів своїх країн на тлі тих терористичних атак, які росія робить у мирних містах та селах України. У той день знову були такі атаки, зокрема спрямовані на Київ. А у Костянтинівці стався черговий теракт – ракетний удар по ринку, внаслідок якого, згідно з останніми даними, загинули 16 людей, десятки зазнали поранень", – нагадує Василь Богдан.

На його думку, візит Блінкена безумовно пов’язаний як з міжнародною оцінкою ситуації в Україні в цілому, так і з тими подіями, які відбуваються локально – на тих чи інших ділянках фронту, у кадровій політиці нашої країни, у боротьбі з корупцією (з чим явно – проблеми).

"Думаю, мають значення і дії певних політичних сил у Європі, на Американському континенті, спрямовані на те, щоб схилити Україну до компромісних рішень на користь росії. І це непокоїть наших найближчих партнерів, включаючи США. Вони, як мені здається, хочуть вкотре продемонструвати свою підтримку, а також – конкретні дії, спрямовані на допомогу Україні (нові транші, військові пакети тощо)", – пояснює експерт.

Він зазначає, що і Блінкен, і Фредеріксен прибули з добрими для Києва новинами. Включаючи новий транш від США в мільярд доларів, куди увійшли і понад 5 млн доларів, конфіскованих у росії. Хороший початок, вважає Василь Богдан та висловлює надію, що конфіскація російських активів, які передаються нам, скоро піде на мільярди. Це серйозно допомагатиме Україні – і битиме по країні-агресорці.

"Данія, де зараз проходять навчання на винищувачах F-16 (які вона обіцяла нам передати) українські пілоти, приємно радує відкритістю, щирістю. Допомагаючи всім, чим може. І маючи намір так чинити надалі, що пані Фредеріксен підтвердила на зустрічі з президентом Зеленським", — наголошує ветеран зовнішньої розвідки.

На його думку, немає сумнівів, що Блінкен приїхав обговорити актуальні питання, пов’язані з війною, відновленням України, проблемою корупції, зокрема в Міноборони. Але цей візит, вважає Василь Богдан, пов’язаний і з тим, що ЗСУ в останні місяці, попри всі труднощі через недопостачання нам необхідного озброєння (зокрема – ракетного), потужну оборону ворога (росіяни мали на її побудову недозволенно багато часу), здійснюють нехай повільні, але правильні наступальні дії.

"Є успіхи на південному напрямку, під Бахмутом. Ми стримуємо ворога на Куп’янському напрямку. І все частіше турбуємо агресора на його території, не кажучи вже про тимчасово окупованих, – наголошує генерал. – Успішні дії українських Збройних Сил констатував і сам Блінкен. Акцентуючи, що американська сторона підтримуватиме нас стільки, скільки буде потрібно".

Василь Богдан припускає, що за лаштунками обговорювали необхідність подальшого нарощування надання Україні необхідного сучасного озброєння.

"Таке враження, що давно обіцяні американські танки Abrams самостійно форсують Атлантичний океан. Тому досі не можуть дістатися до нас. Це, звичайно, жарт, але в кожному жарті, як відомо… Нам конче потрібне нове озброєння. Зокрема ці танки. Те, що їхнє постачання збігається з наданням нам снарядів зі збідненим ураном, це приємно. Але потрібно — швидше. Набагато швидше, — упевнений генерал. — Не кажучи вже про те, що практично рік наше вище військово-політичне керівництво аргументовано доводить партнерам необхідність поставок Україні далекобійних ракет – і американських ATACMS, і німецьких TAURUS. І тяганина з цим – абсолютно незрозуміла. Наче їх до нас постачають із якихось інших галактик".

З цих питань, вважає Василь Богдан, за лаштунками могла вестися предметна розмова. Українська влада, на його думку, намагалася пояснити американській стороні необхідність прискорити ухвалення відповідного рішення. Не пов’язуючи це зі своїми виборами та іншими внутрішніми моментами.

"Той самий лідер республіканської меншості в Сенаті США — Мітч Макконнелл — закликав днями дати Україні все те, що вона просить. Інакше проблеми будуть уже з безпекою в самих Штатах. Тобто є чітка двопартійна підтримка нашої країни, за винятком "золотої двадцятки" трампістів. Але така підтримка не повинна бути розтягнута в часі. Тому що для України та світу загалом такі затримки несуть відверту загрозу. Для нас це – нові жертви та руйнування. Для світу – міцний союз автократій. Вже вималювався чіткий квартет автократичних режимів — рф-КНДР-Іран-Білорусь. Один із них розпочав агресію, інші підтримують її, допомагають боєприпасами та озброєнням", — підкреслює генерал.

Колективному Заходу, трансатлантичній спільноті загалом потрібно працювати над єдиним підходом світової демократії, щоб не допустити розростання автократій, їхнього зміцнення, упевнений експерт.

Суперечливою виглядає позиція Індії, Китаю, зазначає ветеран зовнішньої розвідки. Обидві ці держави, нагадує він, активно торгують з рф, обидві не називають агресію — агресією, віддаючи перевагу обтічним формулюванням, прийнятним для росії.

"Думаю, що війна росії проти України куди більша, ніж просто протистояння двох країн, і це чудово розуміють у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні. А тому їхні представники продовжують висловлювати підтримку нашій країні. І Блінкен, можливо, приїхав як із цих міркувань, так і щоб відчути реальний стан справ на місці. Нашу готовність продовжувати боротьбу. Упевнений, він це відчув. Як і стурбованість офіційного Києва з приводу затримок з наданням нам далекобійних ракет, які допоможуть ефективніше і швидше руйнувати логістику, склади, військові об’єкти в тилу противника. Ті ж касетні снаряди, які вже надійшли — і надійдуть ще, дуже добре допомогли нам у плані наступальних дій", — наголосив Василь Богдан.

За його словами, якщо відповідні поставки будуть енергійнішими, можна прогнозувати збільшення ефективності наших наступальних дій. Що в найближчому майбутньому дозволить деокупувати всі українські території, наблизивши крах путінського режиму та новоявленого автократичного союзу.