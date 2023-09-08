Окупанти скинули авіабомбу на Херсонщину, є загиблі (фото)

Ворог продовжує тероризувати мирне населення

Вранці 8 вересня окупанти вдарили по селу Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє людей.

Про це повідомив голова регіону Олександр Прокудін. За його інформацією, загиблим жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

Ще чотири жінки отримали поранення. Двоє постраждалих, 54 та 62 роки, було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще дві постраждалі жінки від госпіталізації відмовилися.

"Мої співчуття рідним та вічна пам’ять загиблим від рук російських терористів", — написав Прокудін.

Водночас, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що на село скинули авіабомбу. Він написав, що на місці продовжується ліквідація наслідків удару.

"Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Фіксуємо черговий військовий злочин росії", — уточнив він.

Нагадаємо, що вранці 8 вересня ворог також завдав удару по Кривому Рогу, там загинула одна людина, понад 40 отримали різні травми. Окрім того, з ранку під обстрілом опинились і Суми.