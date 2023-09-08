"Севастополь - це Україна": путіністи змусили вибачатися юного кримчанина, який штовхнув меморіал пригожину

На українця завели кримінальну справу

У Криму окупанти затримали українця, який відкрито висловився за Україну та розніс "меморіал" загиблим терористам із ПВК "Вагнера" пригожину та уткіну. На нього порушили справу про "наругу" над прапором рф.

Передісторія: 7 вересня по мережі розійшлося відео, де невідомі путіністи чіпляються до молодого українця на вулиці Севастополя. Вони звинувачували його в оскверненні прапора росії і намагалися переконати, що він нібито знаходиться на території рф. Проте хлопець твердо відстоював свою позицію і відкрито заявив, що він в Україні, а псевдореферендуми, які загарбники проводили у Криму, є незаконними.

"російська федерація напала на мою країну — Україну. Я в Україні. Севастополь — це Україна", — сказав герой відео.

Як з’ясував російський Telegram-канал "Baza", конфлікт між путіністами та українцем почався після того, як останній штовхнув портрети терористів пригожина та уткіна. При цьому, як стверджується, він зачепив російський прапор.

Вже 8 серпня загарбники розповсюдили нове відео з українцем. На ньому видно, що він затриманий і читає з папірця вибачення, які, очевидно, змушують його вимовити путіністи. За даними видання Медіазона, проти 21-річного Гліба Малкова із Севастополя порушили кримінальну справу про "знущання" над прапором рф, також на нього оформили адміністративні протоколи про дрібне хуліганство та "дискредитацію" армії росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Севастополі відпочивальник чітко вказав росіянам їхнє місце.