У ворога залишилося півтори вулиці: військовий розповів про просування ЗСУ на важливому напрямку

Ворог може лише відповідати ударами авіації по нашим позиціям

Українські військові станом на 8 вересня контролюють більшу частину села Кліщіївка під Бахмутом Донецької області. Окупанти у боях із нашими захисниками зазнають великих втрат.

Таку заяву в ефірі "Радіо Свобода" зробив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що також бої щодня тривають у районі Андріївки та Курдюмівки.

Військовий розповів, що через масовані удари по позиціях ворога вони змушені відступати. Окупанти постійно створюють нові позиції, на яких намагаються закріпитись.

Жорін додав, що Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка за останні місяці боїв перетворилися на руїни.

"У Кліщіївці залишилося, напевно, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається. Наші військові створили там такі умови для російських сил, що останнім часом вони не мають змоги користуватися своєю технікою", — сказав військовий..

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Він також розповів, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили майже всю техніку загарбників. Йдеться про танки, БМП та БМД.

"Все, що в них залишається, вони виганяють або використовують тільки як таксі або логістичні засоби вночі", — додав він.

За словами Жоріна, єдиною проблемою наших військових під Бахмутом залишається авіація ворога. Якщо ж йдеться про ближній бій, то ворог зазнає втрат і відступає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ мають успіхи в районі Донецького аеропорту.