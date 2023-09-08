"Постачання зброї сповільнюється": Зеленський зробив тривожну заяву

Україна несе втрати, але Захід може цьому запобігти

Союзники України стали повільніше вводити санкції проти росії та постачати військову допомогу Силам оборони, через що знизився темп бойових дій. Щоб контрнаступ йшов швидше, Україна потребує безперебійної та оперативної підтримки Заходу та Європи.

Про це заявив Володимир Зеленський на 18-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Глава української держави також нагадав, що ЗСУ, як і раніше, потребують винищувачів.

"Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються і сповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї. Коли деякі партнери кажуть: так що там з контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки, напевно, швидше, ніж нові санкційні пакети", – сказав президент.

Володимир Зеленський закликав союзників передати Україні більше зброї для того, щоб контрнаступ просувався швидше та краще. Особливо Сили оборони потребують винищувачів. Глава держави зазначив, що кожен звільнений метр територій – це людське життя, і Україна щодня зазнає втрат. Якщо на землі Сили оборони проривають рубежі росіян і противник відходить, то в небі ситуація інакша.

"Якщо в небі нас немає, а росія є, вони зупиняють нас з неба. Зупиняють наш контрнаступ", – заявив Володимир Зеленський, закликавши союзників передати Україні якнайшвидше бойові літаки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США за останні два дні тричі оголошували про допомогу Україні. Пентагон 6 вересня схвалив передачу снарядів зі збідненим ураном та інших боєприпасів на 175 млн доларів. Після цього того ж дня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країна виділяє пакет допомоги на 1 млрд доларів. А 7 вересня стало відомо, що Міноборони США схвалили ще один пакет військової допомоги на 600 млн доларів, щоб посилити українську ППО.