Війна — день 563: ЗСУ продовжують просування, а росіяни готують нові обстріли

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують контрнаступ на південному та східному напрямках та мають успіхи біля Бахмута. Водночас влада країни визнає, що війна почала сповільнюватися, а з нею і обсяги підтримки України Заходом. При цьому наближення холодного сезону змушує ЗСУ вести активнішу підготовку до відновлення масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У східній частині України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. При цьому надходять повідомлення про обстріл Краматорська.

З даними за 6 вересня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 560: ЗСУ долають зміцнення окупантів, а рф атакує Україну ракетами та БПЛА

Про те, що відбувалося 7 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 561: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти рівняють міста із землею

Інформацію за 8 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 562: Україна отримує все більше допомоги та має нові успіхи на фронті