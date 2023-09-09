ЗСУ розвивають успіх у районі Донецького аеропорту: деталі та карта

Сили оборони наступають у двох напрямах

Йде 563-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, наші воїни продовжують контрнаступ і мають успіх не лише на півдні, а й на сході. ЗСУ відчутно просунулися біля населеного пункту Опитне, що в районі Донецького аеропорту.

Про це свідчать карти DeepState. Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі підтвердив успіхи ЗСУ у цьому районі.

Наші воїни провели злагоджені штурмові дії та зачистили позиції окупантів біля Опитного. Ще 7 вересня їм вдалося пройти вперед, закріпитися та повернути під контроль України частину її території.

Ситуація у районі Опитного 7 вересня. Карта deepstatemap

Станом на 8 вересня підрозділи ЗСУ продовжили розширювати плацдарм звільненої території біля населеного пункту Опитне. Вони відвойовують у ворога позиції у районі Донецького аеропорту. Це видно при порівнянні карт за два дні.

Ситуація у районі Опитного 8 вересня. Карта deepstatemap

Варто зазначити, що бійці ЗСУ продовжують просування й на півдні України. За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, який посилається на інформацію від військових, українські захисники просунулися на Мелітопольському напрямку. Зараз наші воїни закріплюються на нових позиціях на південь від Роботиного і на захід від Вербового.

Як повідомляв "Телеграф", у НАТО позитивно оцінюють перебіг українського контрнаступу. На думку генсека Альянсу Йєнса Столтенберга, зараз ЗСУ "набирають обертів".