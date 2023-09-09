Просував Штучний Інтелект і мав нагороду від президента: росіяни вбили видатного українця

Герой захищав Україну зі зброєю в руках із перших днів повномасштабного вторгнення росії

Україна продовжує давати відсіч російським окупантам, які хочуть знищити нас, щодня втрачаючи найдорожче — своїх захисників. На Донеччині під час виконання бойового загинув мешканець Вінниці Сергій Ярмоленко.

Про це повідомляється на сайті Ради адвокатів та КДКА Вінницької області. До повномасштабного вторгнення Сергій займався адвокатською діяльністю.

Він також був координатором міжнародного співробітництва Експертного комітету з розвитку сфери Штучного Інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Крім того, Сергій захоплювався спортом – любив біг та брав участь у багатьох благодійних марафонах, розповіли його колеги.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Сергій Ярмоленко приєднався до захисту Батьківщини. Він вступив до лав 207 батальйону ТрО, 241 бригади, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки. 2022 року герой був нагороджений відзнакою президента України "За оборону України".

У Ярмоленка залишилася дружина та маленька донька. Прощання із Сергієм відбудеться 14 вересня на Майдані Незалежності у Києві. Наступного дня, 15 вересня, на його малій батьківщині у Вінниці. Поховають героя на Алеї слави Сабарівського цвинтаря (Вінниця).

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув відомий політтехнолог та аналітик Євген Шаян. Попри успішну кар’єру, на початку повномасштабного вторгнення чоловік взяв до рук зброю та пішов захищати Україну від російських окупантів.