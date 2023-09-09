В Україні запропонували "скасувати" обмежено придатних: чи заберуть людей з проблемами зі здоров’ям на фронт

Омбудсмен запропонував залишити лише категорії "придатний" і "непридатний"

Формулювання "обмежено придатний" створює велику кількість корупційних лазівок, а тому її запропонували прибрати зовсім.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин омбудсмен Дмитро Лубінець, якщо громадяни мають проблеми зі здоров’ям і вони не можуть виконувати бойові завдання, то вони все одно можуть виконувати тилову роботу. Таким чином він запропонував залишити формулювання "придатний" і "непридатний".

"Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову було видано довідки громадянам, які не мають недоліків, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки "обмежено придатні", — сказав він і додав, що ситуація потребує врегулювання.

За його словами, якщо військовозобов’язаний не може виконувати бойові завдання на передовий через проблеми зі здоров’ям, то він все одно може проходити службу в штабі, в ракетних військах або стати військовим IT-шником, тобто проходити службу без відправки на фронт.

Лубінець зазначив, що він направив відповідну рекомендацію в РНБО, де питання придатності та непридатності має бути повністю врегульоване через військові професії. Сама ж процедура, за словами омбудсмена, має бути максимально прозорою та оцифрованою, а доступ до електронних баз мають бути у лікарів та інституцій, які здійснюють парламентський контроль.

Чиновник переконаний, що це дозволить викорінити корупцію та забезпечити захист прав громадян, якщо вони порушуються.

Як повідомлялося раніше, в Україні затвердили новий порядок мобілізації до лав ЗСУ, за яким частину непридатних до проходження служби чоловіків буде визнано придатними.