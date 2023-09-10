Війна — день 564: ЗСУ продовжують просування під постійними обстрілами

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ та розширювати плацдарм звільненої території біля населеного пункту Роботине, що на південному напрямку. Крім того, успіхи ЗСУ були зафіксовані біля Опитного, що неподалік Донецького аеропорту. При цьому у противника все ще залишається величезна кількість артилерії, а тому просування українських військ йде насилу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову запустили дрони Україною. Група безпілотників увійшли через північні області та рухаються на південний захід, можливі додаткові запуски

Про те, що відбувалося 7 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 561: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти рівняють міста із землею

Інформацію за 8 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 562: Україна отримує все більше допомоги та має нові успіхи на фронті

З даними за 9 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 563: ЗСУ продовжують просування, а росіяни готують нові обстріли