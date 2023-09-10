Рахунок іде на сотні тисяч: у ГУР назвали кількість російських солдатів на окупованих територіях

Найбільш активні бойові дії Росії проводить на двох напрямках – Куп’янськ-Лиман та Мар’їнка-Донецьк

На тимчасово окупованих територіях України країна-агресор зосередила близько 420 тисяч своїх загарбників. Однак скільки б росія не кидала в бій живої сили, за час повномасштабної війни вона так і не досягла своєї головної мети.

Таку заяву зробив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький під час щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES). Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"рф зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не рахувати Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури росії, які забезпечують окупаційні влади на наших територіях", — сказав він.

Вадим Скибицький наголосив, що вже півтора року минуло від початку повномасштабної війни, а росія так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

"Потім були інші стратегічні цілі. В першу чергу — повна окупація Луганської та Донецької областей. І саме зараз, на сьогодні, найбільш активні бойові дії росії проводить по суті на двох напрямках — Куп’янськ-Лиман, і це Мар’їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області", — підкреслив заступник начальника ГУР.

За його словами, це потужний контингент, який налічує велику кількість танків, артсистем, РСЗВ, бронемашин, а також ракетних систем.

Також Скибіцький додав, що зараз у війну проти України залучено всю державу. Лише за останні три місяці країна-агресор мобілізувала 310 тисяч людей.

"Це передбачає збройні сили, силові структури, це потужні заходи щодо мобілізації. Просто так за три місяці вони мобілізували 310 тисяч військовослужбовців, які "влилися" у збройні сили", — сказав він.

Росіяни намагаються збільшити зусилля з виробництва озброєння. Випуск такої продукції, яка застосовується для воєнних цілей, необхідно нейтралізувати, щоб припинити російські атаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як проходитиме контрнаступ узимку.