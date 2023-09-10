В Україні візьмуться за Reuters: що наробило імените агентство

У Повітряних силах закликають не робити цього

Імените західне агентство опублікувало докладні фото чергової масованої атаки на Київ. Наразі його перевірять правоохоронці.

Йдеться про агентство Reuters. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі телеканалу "Ми Україна".

Як зазначили журналісти, у публікації Reuters можна було побачити докладну роботу української ППО "прямо виліт снарядів із відповідних установок". Тепер ці фото розлетілися по Telegram-каналам. У відповідь Ігнат заявив, що тепер на агенство чекає перевірка.

"Якщо там є порушення, тобто відповідні служби, які встановлять, чи є там чутлива інформація і наскільки вона чутлива", — зазначив Ігнат, додаючи, що "Ми просимо з розумінням людей ставитися до будь-якої інформації, яка пов’язана з обороною нашої держави. Тому можемо тільки закликати робити це більш акуратно або не робити цього взагалі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за який контент можна потрапити до в’язниці під час війни, і чому ці правила працюють не для всіх. Невиконання цих вимог карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років, залежно від обставин, мотивів та тяжкості наслідків скоєного злочину.