Нічна атака на Київ не пройшла без руйнувань: Телеграф показав наслідки (фото)

На жаль, і в області, і в місті є постраждалі

У ніч проти 10 вересня російські окупанти масовано атакували Київ своїми безпілотниками. На жаль, навіть незважаючи на успішну роботу ППО уламки ворожих літальних апаратів змогли завдати чималої шкоди столиці та області.

В одному із таких місць побував і фотокореспондент "Телеграфа". Він показав масштаби збитків від чергового російського терористичного акту.

Нагадаємо, що за інформацією голови КМВА Сергія Попка, силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БПЛА. Влада столиці зафіксувала падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах міста. Крім того, у Київській області було пошкоджено понад 8 житлових будинків. На жаль, і в області, і в місті є постраждалі.

Наш фотокореспондент побував на місці падіння уламків біля одного з вищих навчальних закладів міста. Сама будівля зазнала чималих пошкоджень, а територія навколо неї виявилася усіяна деталями ворожого БПЛА.

Через вибухову хвилю в інституті посипалися вікна на багатьох поверхах. Крихтою з них засипало весь периметр будівлі.

Постраждали також і будівлі біля навчального закладу.

Наскільки небезпечними можуть бути навіть знешкоджені ворожі дрони можна зрозуміти по їх уламкам. По всій окрузі зараз можна знайти металеві деталі різного розміру та форми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відоме західне агентство опублікувало докладні фото чергової масованої атаки на Київ. Тепер його перевірять правоохоронці.