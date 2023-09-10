"Українці ще не закінчили": у США оцінили успіхи контрнаступу ЗСУ та попередили про час

Погіршення погоди зробить активні бої складнішими

Україна має приблизно 30-45 днів до того, як погіршення погодних умов зробить просування ЗСУ на фронті значно складнішим.

Як розповів ВВС голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, погіршення погодних умов призведе до того, що українським військам буде важче маневрувати.

При цьому він зазначив, що зараз надто рано говорити, що контрнаступ провалився, оскільки "українці, як і раніше, домагаються сталого прогресу".

"Залишилося ще достатньо часу, ймовірно, близько 30-45 днів до настання поганої погоди, тож українці ще не закінчили", — зазначив Міллі.

Американський генерал нагадав, що ще на початку вторгнення говорив, що ця війна буде тривалою, повільною і кривавою, а зараз можна бачити саме це.

Водночас видання нагадує, що українські військові змогли звільнити Херсон у листопаді, тобто в період, коли їхнє просування за прогнозами мало б уже зупинитися. Також повідомляється, що минулого року погода відіграла свою роль, але все ж таки основною причиною сповільнення стала нестача боєприпасів і техніки.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця 2023 року. І тому є певні умови.