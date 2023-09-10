Вибори в Україні під час війни: у Порошенка та Кличка назвали головні загрози

Лідер фракції "ЄС" у Київраді Володимир Прокопів пояснив "Телеграфу", чому зараз голосування буде нелегітимним

В Україні та столиці проведення виборів під час воєнного стану не відповідатиме демократичним вимогам через низку важливих причин. Хоча разом з тим у суспільстві вже назріла необхідність оновити центральну і місцеву влади для отримання політиками та політсилами кредиту довіри від громадян.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив лідер фракції "Європейська Солідарність" у Київраді, заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

"Безперечно, країні потрібні вибори. Але чи можна їх провести у воєнний час? Безперечно, ні. Чи можна гратися зараз у воєнний час, придумуючи якісь виборчі "схеми" через "Дію"? Мені дуже подобається "Дія", і цей застосунок — найкраще, що зробила влада за останні чотири роки, але постає питання, чи можна через додаток проводити вибори? Мабуть, ні! Я дуже боюсь, що після перемоги моя країна, перемагаючи дракона, сама може стати драконом. З початку повномасштабної агресії рф, демонструючи неймовірну хоробрість, безпрецедентне єднання і формування нації, ми переймаємо у росії та Білорусі найгірше і перетворюємося на тоталітарну державу. Це точно не те, за що зараз йде війна", — наголосив політик.

За його словами, коли зараз запускають у публічний простір теми з виборами, "це не просто так, і це робиться, щоб побачити реакцію суспільства та різних кіл на вибори у воєнний час".

"У нас позиція абсолютно проста: вибори, проведені під час воєнного стану, не будуть легітимними, — продовжив Володимир Прокопів. — Річ навіть не в законі. Монобільшість може змінити закон. Але у нас понад 8 мільйонів людей перебуває за кордоном. Якщо для громадян у Європі ще можна думати про забезпечення їм можливості голосувати, то постає питання, що робити з українцями під окупацією — голосувати під примусом?! Жодні мудрі рішення у цьому разі не спрацюють".

"Тому основні засади прозорих виборів у воєнний час будуть порушені. А це і робить такі вибори нелегітимними. Отримати під час війни нелегітимну владу, — розкіш, яку ми не можемо собі дозволити", — аргументував лідер фракції "ЄС" у Київраді.

*Про політичні конфлікти на місцевому рівні між політсилами, ситуацію з укриттями в Києві та будівельні скандали у столиці — читайте у першій частині інтерв'ю з Володимиром Прокопівим завтра, 11 вересня, о 7:00.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо Володимиру Зеленському вибори під час війни та чи має шанс пройти на другий термін.

Також у контексті виборчої тематики в Україні під час війни повідомлялось, чому на Заході вважають вибори обов’язковим виявом демократії.