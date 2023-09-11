Просуваються та закріплюються: ЗСУ радують новими успіхами на фронті

Прогрес українських військових на фронті дивує союзників

У ході контрнаступу ЗСУ мають значні успіхи на фронті, і зараз вони продовжують просуватися на кількох напрямках. Також українські військові закріпилися на певних позиціях, допоки окупанти намагаються вести свої безуспішні наступальні операції.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). За даними фахівців, українські війська продовжують наступ у районі Роботино Запорізької області та звільнили у цьому напрямі 1,5 квадратних кілометрів території лише за минулу добу.

"Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області й просунулися 10 вересня. Кадри з геолокацією, опубліковані 10 вересня, показують, що українські сили просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова)", — йдеться у повідомленні ISW.

Військові також провели наступальні операції біля Бахмута та, як повідомляється, просунулися вперед. Вони досягли невстановленого успіху біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Тим часом російські війська провели наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але не добилися будь-яких підтверджених чи заявлених наступів.

До речі, темпи контрнаступу ЗСУ прокоментувала виконувач обов’язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд на щорічних зборах Ялтинської європейської стратегії (YES).

За її словами, хоча контрнаступ йде складно, але все ж таки його прогрес вражає, а особливо вражають успіхи ЗСУ на півдні, враховуючи ті умови, за яких їх вдалося досягти.

"Ми розуміємо, чому так складно для українських військових долати оборонні споруди росіян. Але й нам складно зрозуміти, що власне потрібно для того, щоб Україна могла подолати всі ці перешкоди й наблизитися до перемоги. Тому ми тісно співпрацюємо з урядом України, надаємо обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші інструменти", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що з погіршенням погоди контрнаступ триватиме, хоча воюватиме в такий період набагато важче.