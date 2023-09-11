Кривий Ріг атакують ракетами та безпілотниками: відео (оновлюється)

У місті чули вибухи вночі та рано вранці

Вранці 11 вересня у Кривому Розі пролунала серія потужних вибухів. За інформацією моніторингових пабліків, ворог запустив по місту ракети.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про можливу атаку "шахедів". Інформацію про вибухи підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — уточнив він.

8:45 Після серії вибухів у Кривому Розі в повітряному просторі знову зафіксовано ракети, попереджає Олександр Вілкул.

Місцеві пабліки писали, що перші вибухи у місті чули в районі 7:38, а вже за п’ять хвилин пролунали нові.

Водночас повітряна тривога оголошена у низці південних, східних регіонів, а також у центрі України. У повідомленні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що вона пов’язана із ракетною небезпекою.

Про вибухи у Кривому Розі також писали і рано-вранці. За даними моніторингових пабліків, по місту були пуски ракет Х-59. Офіційна влада обіцяла прокоментувати нічний удар по місту вранці, але поки що інформації не було.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу 8 вересня. Тоді внаслідок потрапляння до адмінбудівлі загинув поліцейський, поранення отримали понад 70 людей.