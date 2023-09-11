рф планує нову хвилю масштабної мобілізації: скільки людей хочуть призвати

Окремі документи з цього приводу вже потрапили до мережі

Найближчим часом у росії на тимчасово окупованих територіях рф може провести примусову мобілізацію. Це пов'язано з катастрофічними втратами окупантів на фронті.

Як "гарматне м’ясо" на війну, як і раніше, відправлятимуть пересічних громадян. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Найближчим часом у російській федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили до мережі", — йдеться у повідомленні.

При цьому росія планує також закликати близько 40 тисяч жителів Чеченської республіки. Їх, найімовірніше, будуть використовувати як "загороджувальні загони" позаду російських військ.

"При цьому серед населення москви й Санкт-Петербурга цифри планованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт як "гарматне м’ясо" вкотре підуть пересічні громадяни — жителі російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадировські кати", — зазначили в Генштабі.

Російським окупантам нагадують, що єдиним способом вижити є добровільне здавання в полон Силам оборони України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів, що росія щомісяця мобілізує на війну близько 20 і більше тисяч людей.