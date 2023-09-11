На складах росіян їх сотні: експерт розповів, які два типи артсистем несуть загрозу для ЗСУ

росіяни тягнуть на фронт стару техніку, але вона небезпечна

Через великі втрати у війні в Україні росіяни були змушені знімати артилерію з консервації. Якась частина даних систем є зношеною та неробочою, а також може потребувати заміни стволів.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський. За його словами, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (МІСД), резерви росіяни почали залучати ще з першої половини минулого року.

Експерт розповів, що за інформацією МІСД, на початок 2023 року на складах у росії мало знаходитися близько 17 тисяч артилерійських систем різного типу, але про їхній стан нічого невідомо. Інститут зазначає, що там є навіть зброя 1937-38 років, яка вже є музейними екземплярами.

"Питання в тому — скільки з них боєздатних і можуть стріляти. Досить показово, що вже до кінця минулого року ворог був змушений розконсервувати не нові артсистеми типу гаубиць Д-30 або Мста-Б 80-х років, а гаубиці Д-1 часів Другої світової війни. Цікаво, що ці гармати опинилися майже у всіх родах російських військ – і в цих 1-му та 2-му армійських корпусах, і у кадрових військових рф, і у "вагнерівців", — сказав він.

При цьому Киричевський попередив, що росіяни мають екземпляри, які дійсно несуть загрозу для ЗСУ. Зокрема він виділив установки двох типів.

"Це радянські самохідні гармати 2С7 "Піон" (або 2С7М "Малка" з калібром 203 мм), а також 2С4 "Тюльпан". І якраз на них ворог зараз робить ставку. На перші – через їхню дальність, на другі – через їхню руйнівну силу. Ворог може мати на складах по пару сотень цих артсистем", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що про давно "розконсервовані" склади зброї в росії повідомляла і наша розвідка.