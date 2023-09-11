Готував удари по київських ТЕЦ: затримано українського військового, який працював на ФСБ (фото)

Військового ФСБшники завербували ще у січні

Служба безпеки України затримала зрадника, який готував удари росії по столичних ТЕЦ. Агентом ФСБ виявився нацгвардієць.

Так, за даними СБУ, контрактника однієї з військових частин Нацгвардії російська ФСБ завербувала у січні 2023 року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, окупанти задіяли свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та поїхав до однієї з європейських країн.

"Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за кожне виконане завдання зрадники отримували від 100 до 1000 доларів. Сума залежала від складності виконаної "роботи" та важливості отриманої інформації.

"За наявними даними, розвідувальні відомості були потрібні окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів", — розповідають правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ "на гарячому" (під час виконання чергового завдання). Після цього у фігуранта пройшли обшуки, під час яких було виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь росії.

За даними Офісу Генпрокурора, також підозрюваний передав докладну інформацію про системи захисту території Інституту ядерних досліджень НАН України. Зараз обом фігурантам вже було повідомлено про підозру. Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне. Його куратор, оскільки за кордоном, отримав підозру заочно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Кримського управління Служби безпеки Олега Кулініча, який за версією слідства працював на російську ФСБ.