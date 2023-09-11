"Вони фізично не можуть": Буданов обнадіяв заявою щодо війни в Україні

Загарбники нічого не виходять зі стратегією, але в плані тактики є позитивні зрушення

Повномасштабна війна в Україні не буде надто затяжною, і на це впливають одразу кілька факторів, у тому числі й нездатність росії вести тривалі бойові дії.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час обговорення "Ялтинської Європейської Стратегії".

"Я не поділяю думку, що це буде довготривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, насамперед щодо супротивника. Вони фізично не зможуть вести довготривалі дії", — відповів він на запитання співрозмовників.

Кирило Буданов також наголосив, що професійна армія країни-агресора у загальному сенсі закінчилася ще минулої осені. До того ж у противника нічого не виходить зі стратегією. Однак у тактиці є позитивні для окупантів зрушення.

"А ось із тактикою позитивні для них зрушення – на жаль, це треба визнати – вони є. Наприклад, вони почали масово використовувати дрони", — зазначив голова ГУР.

Також він додав, що повноцінна конвенційна війна, що триває, не пішла на користь кремлівському режиму. Зараз він уже не такий потужний, але водночас це все ще непереборний ворог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не виключає, що повномасштабна війна може закінчитися до кінця 2023 року. На це впливатимуть кілька чинників.