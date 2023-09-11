Контрнаступ ЗСУ: Зеленський пояснив, чому "щасливого кінця не буде"
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Зеленський вже не вперше відповідає критикам ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський відповів усім "експертам" війны в Україні. Він заявив, що це не кіно і, тим більше, не фільм зі щасливим кінцем.
Так, за словами Зеленського, наступальна операція України не триватиме півтори години як у фільмі. Він також додав, що всі хочуть "хепі-енду", але його вже не може бути.
"Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Щасливого кінця не буде. Ми маємо це визнати", — сказав він у розмові з журналістом CNN.
Зеленський пояснив, що Україна зараз сплачує найвищу ціну за свою перемогу.
"Це правда. Я не хочу повторювати ці слова, але... Усі знають про цю війну, але іноді просто знати замало", - каже український лідер.
Президент сказав, що "єдина позиція в цьому: перемога – це не щастя. Перемога – це одна єдина можливість об’єднатися. І західні громадяни мають зрозуміти: не просто наші цінності – спільні цінності. Це наша війна – спільна війна".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський уже відповідав на критику українського контрнаступу. Відповідь була на слова американських та інших західних офіційних осіб про те, що в США радять "Україні бути менш схильною до ризику і повністю направити свої сили на головний напрямок контрнаступу — південь і перестати концентруватися на сході, де задіяна майже половина Сил оборони".
Раніше ми писали про те, що в НАТО оцінили перебіг українського контрнаступу. На думку генсека Альянсу, зараз ЗСУ " набирають обертів ".