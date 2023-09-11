"Є проблеми, але...": Буданов сказав, що буде з контрнаступом узимку

Цього року ситуація буде схожа на минуле

Погода робить значний вплив на проведення контрнаступу ЗСУ, оскільки в холоді та бруді робити це набагато складніше. Однак бойові дії не будуть зупинені

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов у ході обговорення на Ялтинській Європейській Стратегії.

"Давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно також. Бойові дії та наступ на всіх напрямках продовжуватимуться. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", — сказав він.

Кирило Буданов зазначив важливу деталь, що більша насиченість переносними протитанковими комплексами та дронами-камікадзе помітно знизила ефективність застосування бронетанкової техніки. Також він наголосив, що наступальні дії продовжуватимуться в усіх напрямках.

"Тому наш наступ переважно йде на "ногах". Також було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним", - зазначив голова ГУР.

Буданов також нагадав, що подібна ситуація відбувалася минулої осені

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо контрнаступу ЗСУ та заявив, що в цьому випадку не буде щасливого кінця.