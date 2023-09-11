Окупанти масово хочуть здаватися в полон: на них вплинула сенсаційна спецоперація ГУР

Спецоперація з вертольотом пройшла в серпні і мала назву "Синиця"

Після того, як українські спецслужби провели операцію із захоплення ворожого вертольота Мі-8, серед російських військових різко зросла кількість охочих здатися в полон. Вони звертаються до спеціального проекту "Хочу жити".

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, кількість охочих скористатися можливістю здатися в полон зросла на 70%.

"Є дуже стрибок по лінії "Хочу жити" окремо і іншими каналами зв’язку. Після успішної операції Синиця з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилася кількість військовослужбовців армії росії, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проект "Хочу жити" – стрибок стався приблизно на 70 відсотків на день", – зазначив представник розвідки.

Також Юсов розповів про те, чи справді Україна заплатить 2 мільйони доларів пілоту, які передасть Україні винищувач МІГ. За словами розвідника, ця інформація носить більше характер такої легенди та народної ініціативи. При цьому він зізнався, що винагорода пілоту все ж таки буде.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року російський гелікоптер Мі-8 був захоплений Україною. Це сталося без опору російського екіпажу. За даними розвідки, пілот добровільно прилетів до Полтавської області та здався.

Для довідки. Проект "Хочу жити" розроблено Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. російські солдати можуть ним скористатися, щоб здатися в полон зберегти своє життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше у проекті "Хочу жити" розповіли про те, хто з росіян найчастіше здається в полон.