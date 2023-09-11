"Я не зрадник": Маск емоційно пояснив скандал зі Starlink та Україною

Маск не дав Україні атакувати російський флот

Після інформації про зрив Ілоном Маском операції ЗСУ у Криму, за його словами, в його адресу почали лунати звинувачення у "держзміні". Він такі заяви категорично відкидає.

Маск написав у Twitter, що Конгрес США не оголошував війну росії, а він є громадянином США. А тому, зазначає мільярдер, "Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає".

"Я громадянин США і маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", — каже він.

Нагадаємо, що на початку вересня у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ілон Маск "таємно" відключив свою мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму. Це було зроблено для того, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот. Пізніше, до речі, сам він заявив, що нібито нічого не відключав, а просто і не підключав Starlink на території півострова незважаючи на прохання української влади. Так чи інакше операція ЗСУ, за даними ЗМІ, виявилася зірваною, а морські дрони не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2022 року Маск відмовив Україні у фінансуванні супутникового зв’язку Starlink. Але потім він змінив рішення.