Потрібне озброєння є: генерал розповів, що робити Україні, доки союзники не дають далекобійну зброю

Якщо не бити по цілям на російській території, то війна може затягнутися дуже довго

Поки західні союзники не передали Україні необхідне далекобійне озброєння, їй необхідно нарощувати темпи виробництва свого власного озброєння, благо вдалі екземпляри ми маємо.

Як розповів "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко, це потрібно насамперед для того, щоб знищувати російські ракетоносії, які можуть перебувати на великій дистанції від українського кордону.

За його словами, це стосується російських комплексів "Іскандер", кораблів та підводних човнів, які запускаю "Калібри", та стратегічні бомбардувальники. Романенко зазначив, що останнє вже робиться, проте використання з цією метою БПЛА має свої обмеження.

"Однак значно важливіше мати відповідне ракетне озброєння. Враховуючи, що Захід забороняє використовувати для ударів по території росії свої ракети, нам слід максимально активно відроджувати і розвивати своє ракетобудування", — зазначив він.

Генерал нагадав, що російська агентура активно саботувала розвиток цієї галузі, хоча деякі зразки на кшталт того ж ОТРК "Сапсан" виявилися більш вдалими, ніж російські "Іскандери" та їхні китайські аналоги.

ОТРК "Сапсан"

При цьому він нагадав, що сучасні протикорабельні ракети "Нептун" змогли завдати російському флоту непоправної шкоди та відправити на дно крейсер "Москва".

Запуск ракети "Нептун"

Є успіхи і у комплексу "Вільха", який Україна вже застосовувала як ОТРК.

Також у хід пішли "старі" С-200, на які ставлять блок наведення від "Сапсана" і застосовували для ураження ряду об’єктів у Криму та росії, включаючи й міст через Керченську протоку.

"Слід максимально активізувати випуск своїх ракет, модернізуючи їх, збільшуючи точність, дальність, можливість долати ворожу систему оборони", — сказав Романенко і додав, що якщо Україна не битиме за цілями на російській території, то війна може тривати ще дуже довго.

Більше на цю тему читайте у матеріалі: Для перемоги над росією потрібні дві речі — генерал

Як повідомлялося раніше, в Україні модернізували ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях. При цьому вони вже використовувалися для ударів російськими об’єктами в Криму.